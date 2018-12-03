2018-12-03T09:40:56+03:00
Происшествия

Охотника из Верхнекамского района будут судить за незаконное хранение оружия

Мужчину могут наказать четырьмя годами тюрьмы
Александр ЧАРУШИН
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Подозреваемый сам отдал в полицию еще 30 патроновПодозреваемый сам отдал в полицию еще 30 патроновФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Верхнекамском районе возбудили уголовное дело против охотника. 55-летний местный житель незаконно хранил оружие и боеприпасы в своем доме. Об этом в полицию сообщил инспектор Минохраны окружающей среды. Мужчина в ходе рейда по угодьям нашел двоих охотников без лицензий на отстрел животных, у одного из них отсутствовали и документы на винтовку «ТОЗ-8».

- Оружие и три патрона к нему были изъяты и отправлены на экспертизу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - К тому же, охотник из села Камского добровольно выдал полицейским еще 30 патронов к винтовке. Уголовное дело возбуждено по ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение и ношение оружия и боеприпасов». Мужчине грозит наказание до 4 лет колонии.

Напомним, весной 2018 года в Кирово-Чепецке у бездомного мужчины нашли самодельный пистолет. Выяснилось, что он украл его из местного гаражного кооператива. Против этого мужчины также завели уголовное дело.

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