2018-12-03T09:26:42+03:00
Общество

«Забрали на память»: с остановок в Кирове исчезают мусорные урны

Кировчане делятся фотографиями «мусорного апокалипсиса» в соцсетях
Александр ЧАРУШИН
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Фото: Юрий МАКАРОВ vk.com/zlo43Фото: Юрий МАКАРОВ vk.com/zlo43
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Несколько автобусных остановок в Кирове остались без урн для мусора. Об этом в соцсетях рассказали возмущенные кировчане. Так, урны исчезли с остановок общественного транспорта у Театральной площади, Вятской филармонии и Зонального института.

- Жители города в шоке от этих инсталляций, - поделилась мыслями подписчица сообщества «Злой кировчанин». - Кто-то решил эти помойки себе на память забрать? Мы ведь скоро погрязнем в мусоре! Киров становится большой помойкой!

- Забрали урны на зиму, а мусор так и бросили, - сообщила другая подписчица сообщества. - Где подрядчики обитают? Надо привезти к их офису пару КамАЗов мусора, прямо под двери! Готова «скинуться» на эту затею!

Отметим, что в пресс-службе города Кирова произошедшее пока не комментируют.

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