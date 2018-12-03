«Забрали на память»: с остановок в Кирове исчезают мусорные урны

СЕГОДНЯ 09:26 2018-12-03T09:26:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Несколько автобусных остановок в Кирове остались без урн для мусора. Об этом в соцсетях рассказали возмущенные кировчане. Так, урны исчезли с остановок общественного транспорта у Театральной площади, Вятской филармонии и Зонального института.

- Жители города в шоке от этих инсталляций, - поделилась мыслями подписчица сообщества «Злой кировчанин». - Кто-то решил эти помойки себе на память забрать? Мы ведь скоро погрязнем в мусоре! Киров становится большой помойкой!

- Забрали урны на зиму, а мусор так и бросили, - сообщила другая подписчица сообщества. - Где подрядчики обитают? Надо привезти к их офису пару КамАЗов мусора, прямо под двери! Готова «скинуться» на эту затею!

Отметим, что в пресс-службе города Кирова произошедшее пока не комментируют.