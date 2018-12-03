Прогноз погоды: в Кирове ожидаются снегопады и перепады температур

СЕГОДНЯ 09:08 2018-12-03T09:26:39+03:00

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На неделе с 3 по 9 декабря в Кирове продолжатся снегопады, также ожидаются резкие перепады температур. Таков актуальный прогноз синоптиков. Сегодня, 3 декабря, кировчан ожидают снегопады и сильный ветер с порывами до 10 м/с. Днем столбик термометра покажет 6 градусов мороза.

По данным портала Gismeteo, во вторник, 4 декабря, в Кирове будет облачная погода. Температура составит -5 градусов днем и до -7 - ночью. Южный ветер подует со скоростью до 8 м/с.

Среда, 5 декабря, станет самым теплым днем недели. Ночью ожидается -7 градусов, а в дневное время - до 3 градусов мороза. Синоптики также сообщают, что осадки в этот день маловероятны.

В четверг, 6 декабря, в Кирове вновь похолодает до -9 градусов. В город придет слабый северный ветер. Такая же погода ожидается и в пятницу, 7 декабря, однако к вечеру кировчан вновь ожидает снегопад - он продлится до субботнего утра.

В выходные дни, 8 и 9 декабря, в Кирове прогнозируется пасмурная погода. Днем -7…-9 градусов, ночью до -10 градусов. Такие же погодные условия сохранятся и в понедельник, 10 декабря.