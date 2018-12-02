2018-12-02T21:00:12+03:00
Общество

Кировчанин дрифтовал на парковке манежа в Вересниках

В этот момент в спортивном объекте проходили соревнования
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Охранник манежа на парковку в это время не выходил. Фото: Антон МАМАЕВОхранник манежа на парковку в это время не выходил. Фото: Антон МАМАЕВ
Изменить размер текста:

Неизвестный молодой человек 1 декабря дрифтовал на парковке легкоатлетического манежа в Вересниках. Об этом сообщили в редакцию «Комсомолки» недовольные местные жители. Они пояснили, что в этот же момент в легкоатлетическом манеже проходили соревнования.

- Дети могли выйти из спортивного комплекса как раз в тот момент, когда водитель на большой скорости проезжал мимо, - отметили кировчане.

Кировчанин дрифтовал на парковке манежа в Вересниках.Видео: Антон МАМАЕВ

Также неизвестный мог спровоцировать аварию. В этот момент на парковке находилось множество автомобилей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24