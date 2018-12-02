2 Дек. 21:00 2018-12-02T21:00:12+03:00

Охранник манежа на парковку в это время не выходил. Фото: Антон МАМАЕВ

В этот момент в спортивном объекте проходили соревнования

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Неизвестный молодой человек 1 декабря дрифтовал на парковке легкоатлетического манежа в Вересниках. Об этом сообщили в редакцию «Комсомолки» недовольные местные жители. Они пояснили, что в этот же момент в легкоатлетическом манеже проходили соревнования.

- Дети могли выйти из спортивного комплекса как раз в тот момент, когда водитель на большой скорости проезжал мимо, - отметили кировчане.

Кировчанин дрифтовал на парковке манежа в Вересниках.Видео: Антон МАМАЕВ

Также неизвестный мог спровоцировать аварию. В этот момент на парковке находилось множество автомобилей.