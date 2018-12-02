Кировчанин дрифтовал на парковке манежа в Вересниках
В этот момент в спортивном объекте проходили соревнования
Охранник манежа на парковку в это время не выходил. Фото: Антон МАМАЕВ
Изменить размер текста:
Неизвестный молодой человек 1 декабря дрифтовал на парковке легкоатлетического манежа в Вересниках. Об этом сообщили в редакцию «Комсомолки» недовольные местные жители. Они пояснили, что в этот же момент в легкоатлетическом манеже проходили соревнования.
- Дети могли выйти из спортивного комплекса как раз в тот момент, когда водитель на большой скорости проезжал мимо, - отметили кировчане.
Кировчанин дрифтовал на парковке манежа в Вересниках.Видео: Антон МАМАЕВ
Также неизвестный мог спровоцировать аварию. В этот момент на парковке находилось множество автомобилей.