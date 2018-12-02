2018-12-02T20:06:27+03:00
Общество

В Кирове ищут живодеров, которые издевались над собакой

Неизвестные стреляли в животное
Анна КРЮКОВА
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По словам кировчанки, пострадавшее животное похоже на собаку на этом фото. Фото: Ольга Шабалина, vk.com/zlo43По словам кировчанки, пострадавшее животное похоже на собаку на этом фото. Фото: Ольга Шабалина, vk.com/zlo43
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В субботу, 1 декабря, в Кирове живодеры издевались над собакой. Неизвестные избили животное и несколько раз выстрелили в него. Об этом рассказала кировчанка Ольга в паблике «Злой кировчанин».

- Ищу свидетелей жестокой расправы над небольшой рыжей собакой, - сообщила женщина. - На данный момент животное находится в реанимации.

Также Ольга пояснила, что сама не является хозяйкой собаки, но хорошо ее знает. Женщина отметила, что животное всегда вело себя спокойно и не подавало голоса. В ближайшее время владелица пострадавшей собаки обратится в полицию.

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