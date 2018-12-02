2018-12-02T19:10:29+03:00
Общество

В понедельник в Кирове прогнозируют рост травматизма

На дорогах ожидается накат и гололедица
Анна КРЮКОВА
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Кировчанам советуют надевать обувь с нескользящей подошвойКировчанам советуют надевать обувь с нескользящей подошвойФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Сотрудники МЧС предупреждают кировчан о росте травматизма в понедельник, 3 декабря. В этот день на дорогах образуется накат и гололедица.

Ночью в городе может пройти снег. Похолодает до -9...-14 градусов. Днем ожидается -4...-9 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный с порывами до 13 м/с.

Жителям города советуют надеть обувь с нескользящей подошвой, ходить по улицам медленно, выбирая менее скользкие места. Если приходится идти по льду, лучше всего передвигаться немного согнув колени.

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