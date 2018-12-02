В понедельник в Кирове прогнозируют рост травматизма
На дорогах ожидается накат и гололедица
Кировчанам советуют надевать обувь с нескользящей подошвойФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:
Сотрудники МЧС предупреждают кировчан о росте травматизма в понедельник, 3 декабря. В этот день на дорогах образуется накат и гололедица.
Ночью в городе может пройти снег. Похолодает до -9...-14 градусов. Днем ожидается -4...-9 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный с порывами до 13 м/с.
Жителям города советуют надеть обувь с нескользящей подошвой, ходить по улицам медленно, выбирая менее скользкие места. Если приходится идти по льду, лучше всего передвигаться немного согнув колени.