В Кирове подвели итоги конкурса «Мисс здравоохранения - 2018»

СЕГОДНЯ 16:11 2018-12-02T16:11:26+03:00

Всего в конкурсе приняли участие 11 девушек Фото: Владимир НИКОЛАЕНКО

Жюри и зрителей покорили сразу две участницы

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В субботу, 1 декабря, в Кирове прошел конкурс «Мисс здравоохранения-2018». На сцене ДК «Родина» выступили сразу 11 девушек, которые представляли различные больницы города и области.

Девушки проходили несколько этапов: «визитка», творческий номер и дефиле в вечерних платьях. В итоге, в конкурсе победили сразу две участницы. Марии Жуйкова и Наталья Прокопивнюк суммарно набрали одинаковое количество баллов.

Мария во время творческого конкурса выступила с танцем, а Наталья удивила зрителей своим исполнением песни из кинофильма «Титаник».