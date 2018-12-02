В Кирове пьяный парень выпал из окна и сломал ногу
У подростка диагностировали открытый перелом ноги
Парню понадобилась помощь врачей и спасателей. Фото: vk.com/kirovmp
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На улице Менделеева пьяный 17-летний парень выпал из окна. ЧП произошло, когда подросток вместе со своей подругой отправился покурить на балкон. Об этом рассказали в «Место происшествия Киров».
Молодой человек решил забраться на самый край подоконника. В итоге, парень не удержался и упал с третьего этажа прямо на крышу пристроя.
На помощь к пострадавшему прибыли спасатели и сотрудники скорой помощи. Они привязали подростка к носилкам, и затем спустили его по лестнице вниз. Предварительный диагноз после такого падения – открытый перелом ноги.