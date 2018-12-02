В Кирове пьяный парень выпал из окна и сломал ногу

СЕГОДНЯ 15:06 2018-12-02T15:09:55+03:00

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На улице Менделеева пьяный 17-летний парень выпал из окна. ЧП произошло, когда подросток вместе со своей подругой отправился покурить на балкон. Об этом рассказали в «Место происшествия Киров».

Молодой человек решил забраться на самый край подоконника. В итоге, парень не удержался и упал с третьего этажа прямо на крышу пристроя.

На помощь к пострадавшему прибыли спасатели и сотрудники скорой помощи. Они привязали подростка к носилкам, и затем спустили его по лестнице вниз. Предварительный диагноз после такого падения – открытый перелом ноги.