На трассе «Вятка» произошло страшное ДТП: фура врезалась в легковушку
В субботу, 1 декабря, на трассе «Вятка» случилась страшная авария. Недалеко от поворота на Юрью столкнулись фура и автомобиль ВАЗ-21099. О ДТП сообщили в паблике «Местоположение ДПС».
- Авария произошла буквально в паре километров от юрьянского кольца со стороны Котельнича, - рассказали очевидцы, - Фура - в кювете.
От легкового автомобиля осталась лишь груда металла. Информация о пострадавших и погибших пока уточняется.
Страшное ДТП на трассе Вятка .Видео: Дмитрий КЛАБУКОВ vk.com/kirovdps
Напомним, что 28 ноября в ДТП погиб священник Владимир Холманских. Он ехал из Кирова в Верхошижемье за рулем автомобиля Kia Sportage. Однако отец Владимир не справился с управлением и выехал на «встречку»