2018-12-02T18:45:14+03:00
Происшествия

На трассе «Вятка» произошло страшное ДТП: фура врезалась в легковушку

Информация о пострадавших уточняется
Анна КРЮКОВА
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От легковушки осталась лишь груда металла. Фото: vk.com/kirovdpsОт легковушки осталась лишь груда металла. Фото: vk.com/kirovdps
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В субботу, 1 декабря, на трассе «Вятка» случилась страшная авария. Недалеко от поворота на Юрью столкнулись фура и автомобиль ВАЗ-21099. О ДТП сообщили в паблике «Местоположение ДПС».

- Авария произошла буквально в паре километров от юрьянского кольца со стороны Котельнича, - рассказали очевидцы, - Фура - в кювете.

От легкового автомобиля осталась лишь груда металла. Информация о пострадавших и погибших пока уточняется.

Страшное ДТП на трассе Вятка .Видео: Дмитрий КЛАБУКОВ vk.com/kirovdps

Напомним, что 28 ноября в ДТП погиб священник Владимир Холманских. Он ехал из Кирова в Верхошижемье за рулем автомобиля Kia Sportage. Однако отец Владимир не справился с управлением и выехал на «встречку»

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