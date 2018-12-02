На трассе «Вятка» произошло страшное ДТП: фура врезалась в легковушку

СЕГОДНЯ 11:27 2018-12-02T18:45:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 1 декабря, на трассе «Вятка» случилась страшная авария. Недалеко от поворота на Юрью столкнулись фура и автомобиль ВАЗ-21099. О ДТП сообщили в паблике «Местоположение ДПС».

- Авария произошла буквально в паре километров от юрьянского кольца со стороны Котельнича, - рассказали очевидцы, - Фура - в кювете.

От легкового автомобиля осталась лишь груда металла. Информация о пострадавших и погибших пока уточняется.

Страшное ДТП на трассе Вятка .Видео: Дмитрий КЛАБУКОВ vk.com/kirovdps

Напомним, что 28 ноября в ДТП погиб священник Владимир Холманских. Он ехал из Кирова в Верхошижемье за рулем автомобиля Kia Sportage. Однако отец Владимир не справился с управлением и выехал на «встречку»