В Костино и Дороничах улучшится состояние воздуха

СЕГОДНЯ 10:57 2018-12-02T10:57:23+03:00

На строительство лагун уйдет около 150 млн рублей. Фото: admkirov.ru

Изменить размер текста: A A

Состояние воздуха в Костино и Дороничах может улучшиться. Для этого агрохолдинг «Красногорский» уже начал строить современную систему навозоудаления. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Кирова.

- Две огромных лагуны будут вмещать порядка 60 тысяч кубометров, - пояснил генеральный директор предприятия Владимир Гоман. – Они будут полностью закрыты, что предотвратит попадание испарений в воздух.

Отходы жизнедеятельности скота будут поступать в лагуны по закрытому трубопроводу в земле. Переработанные массы станут использовать как удобрение.

Общий объем инвестиций в проект составит около 150 миллионов рублей. Подобный опыт планируют внедрить и «Дороничи».