В Костино и Дороничах улучшится состояние воздуха
Состояние воздуха в Костино и Дороничах может улучшиться. Для этого агрохолдинг «Красногорский» уже начал строить современную систему навозоудаления. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Кирова.
- Две огромных лагуны будут вмещать порядка 60 тысяч кубометров, - пояснил генеральный директор предприятия Владимир Гоман. – Они будут полностью закрыты, что предотвратит попадание испарений в воздух.
Отходы жизнедеятельности скота будут поступать в лагуны по закрытому трубопроводу в земле. Переработанные массы станут использовать как удобрение.
Общий объем инвестиций в проект составит около 150 миллионов рублей. Подобный опыт планируют внедрить и «Дороничи».