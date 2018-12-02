2018-12-02T10:57:23+03:00
Общество

В Костино и Дороничах улучшится состояние воздуха

На агрофермах построят экологические лагуны
Анна КРЮКОВА
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На строительство лагун уйдет около 150 млн рублей. Фото: admkirov.ruНа строительство лагун уйдет около 150 млн рублей. Фото: admkirov.ru
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Состояние воздуха в Костино и Дороничах может улучшиться. Для этого агрохолдинг «Красногорский» уже начал строить современную систему навозоудаления. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Кирова.

- Две огромных лагуны будут вмещать порядка 60 тысяч кубометров, - пояснил генеральный директор предприятия Владимир Гоман. – Они будут полностью закрыты, что предотвратит попадание испарений в воздух.

Отходы жизнедеятельности скота будут поступать в лагуны по закрытому трубопроводу в земле. Переработанные массы станут использовать как удобрение.

Общий объем инвестиций в проект составит около 150 миллионов рублей. Подобный опыт планируют внедрить и «Дороничи».

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