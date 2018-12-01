В Вятских Полянах открыли музей советского быта «Коммуналка»

1 Дек. 21:07 2018-12-01T21:07:08+03:00

Все экспонаты в нем можно трогать руками

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В субботу, 1 декабря, в Вятских Полянах открылся Музей советского быта «Коммуналка». На новой площадке разместились тысячи различных экспонатов: сотни открыток и фантиков, десятки монет и спичечных коробков, игрушки, детские книги. Есть в музее и техника: фотоаппараты, телевизоры и швейные машинки. Почти все вещи находятся в рабочем состоянии, и их можно трогать руками.

Экспонаты для музея его создатели Олег Уваров и Валерий Смолюк привезли из небольших экспедиций по Волго-Вятскому региону, Вологодской области и северу Кировской области. Также некоторые вещи передали в музей жители Вятских Полян.

Сейчас в «Коммуналке» работает три зала: уголок школьника, бытовая утварь гражданина СССР и экспозиции быта советской женщины. В ближайшее время в музее планируют открыть мастер-класс по фотоделу. Все желающие смогут сами попробовать отснять, проявить и просушить пленку. Подробнее о музее в Вятских Полянах читайте здесь.