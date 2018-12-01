Жители Кировской области смогут понаблюдать за полярным сиянием

СЕГОДНЯ 19:58 2018-12-01T20:01:49+03:00

Полярное сияние лучше всего будет видно на севере области. Фото: pixabay.com

Природное явление можно будет увидеть с 1 по 4 декабря

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Уже в ближайшее время кировчане смогут увидеть полярное сияние. Главное условие – безоблачное небо. Природное явление связано с корональной дырой, которая на этой неделе вышла на видимую сторону солнца. Об этом сообщили в группе «Любительская метеорология в Кирове».

- Смотреть нужно будет на север, - отметили в сообществе. Сияние скорее всего появится в виде статичной светлой дуги, со «столбами» бегущими в верхней части.

При наблюдении за сиянием метеорологи-любители советуют также использовать фотоаппарат с режимом «М». Кроме того, стоит одеться потеплее. При прояснениях сегодня ночью в некоторых районах Кировской области ожидается -18. Понаблюдать за природным явлением можно будет с 1 по 4 декабря.