2018-12-01T19:00:15+03:00
Общество

Кировчане простились со священником, погибшим в ДТП на трассе

Владимира Холманских похоронили на Филейском кладбище
Анна КРЮКОВА
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Священник погиб 28 ноября. Фото: vyatskaya-eparhia.ruСвященник погиб 28 ноября. Фото: vyatskaya-eparhia.ru
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В субботу, 1 декабря, в Кирове простились с настоятелем Троицкого храма села Верхошижемье Владимиром Холманских. Отпевание прошло в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Там Владимир Холманских служил более 6 лет. Об этом сообщили на сайте Вятской Епархии.

- Отец Владимир за свою недолгую жизнь и короткое священническое служение успел сделать многое, - сказал перед прощанием отец Александр Коссов. - Он послужил Богу и людям. И, вот сейчас собрал нас всех вместе на общую молитву.

В день трагедии отец Владимир спешил на отпевание в Верхошижемье. Фото: vk.com/moyvr

В день трагедии отец Владимир спешил на отпевание в Верхошижемье. Фото: vk.com/moyvr

Напомним, что 58-летний священник погиб 28 ноября в страшном ДТП на трассе Киров-Советск-Яранск. В этот день он ехал из Кирова в Верхошижемье за рулем автомобиля Kia Sportage. Однако водитель не справился с управлением и выехал на «встречку». В этот момент автомобиль врезался в Porsche Cayenne. Владимир Холманских погиб на месте ДТП. Водителя Porsche и его пассажирку госпитализировали в тяжелом состоянии. Священника похоронили на Филейском кладбище.

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