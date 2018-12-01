Киров попал в топ-5 городов с самой холодной осенью

СЕГОДНЯ 13:40 2018-12-01T13:40:51+03:00

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Киров попал в рейтинг городов России с самой холодной осенью 2018 года. Об этом собщают аналитики сервиса путешествий OneTwoTrip. Специалисты вычислили среднюю температуру с сентября по ноябрь в 50 городах.

Киров оказался на четвертом месте в рейтинге вместе с Екатеринбургом и Красноярском. Температура в этих городах в среднем составила 5,9 градусов. Третье место досталось Кемерову, второе место Перми и Улан-Уде, лидером стал Томск. Там воздух прогревался до 4,8 градусов.

Теплее всего этой осенью было в Сочи. Там температура воздуха составила 19,7 градусов. Также тепло оказалось в Севастополе, Махачкале, Краснодаре и Астрахани.