Кировчане передали для бездомных животных 1,5 тонны кормов

СЕГОДНЯ 13:01 2018-12-01T13:01:36+03:00

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С 23 октября в Ленинском районе проходит акция «Котопес». Ее суть заключается в том, что все желающие могут передать бездомным животным крупы, корм и различные предметы обихода для кошек и собак. Активисты подвели промежуточные итоги акции и выяснили, что кировчане собрали уже 1,5 тонны кормов. Об этом рассказали в администрации города.

- В этой цифре еще не учтены школы и детские сады, - пояснила инициатор акции, руководитель Центра местной активности Ленинского района Ольга Лаймберг. – Дети из школ № 30, 58, 70 приносят корм целыми классами и даже параллелями.

Всего в акции успели принять участие более 300 человек. Основная часть кормов уже доставлена в приют для животных «Мокрый нос» на Больничном переулке, 6, где сейчас содержатся 142 собаки.

Оказать помощь бездомным питомцам можно до конца декабря. С 16.00 до 18.00 каждый вторник в ЦМА Ленинского района на ул.Азина, 55 принимаются специализированные корма для собак и кошек, крупы, мясные и рыбные консервы, предметы обихода, теплые подстилки, поводки, ошейники и средства для уборки помещений.