Злостный неплательщик алиментов попался на краже инструментов в Кирове

СЕГОДНЯ 12:15 2018-12-01T12:15:25+03:00

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В среду, 28 ноября, в полицию Кирова обратился 30-летний мужчина. Он рассказал, что кто-то украл его болгарку и шуруповерт. Эти вещи находились на чердаке одного из домов по улице Большева. Там потерпевший планировал провести ремонт. Ущерб от кражи составил 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.

- Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его, - отметили в ведомстве. – Им оказался 36-летний знакомый потерпевшего. Все инструменты он продал.

В итоге, мужчина признал свою вину. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». По ней кировчанину грозит до 5 лет лишения свободы. Кроме того, что выяснилось, что на мужчину уже заведено еще одно уголовное дело по статье УК РФ «Неуплата средств на содержание детей». Все это время его разыскивали котельничские судебные приставы.