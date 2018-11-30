2018-11-30T17:31:40+03:00
Звезды

Кировский «Заповедник сказок» восстановлен после пожара

На строительство нового здания ушел всего месяц
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Фото: предоставлено ЦАО «Летучий корабль»Фото: предоставлено ЦАО «Летучий корабль»
Изменить размер текста:

31 октября 2018 года на территории «Заповедника сказок» в Заречном парке сгорел чайный домик. Тогда в интервью «Комсомолке» директор «Летучего корабля» Ольга Лобастова рассказала, что в течение месяца на месте сгоревшего здания будет построено новое. Сегодня, 30 ноября, стало известно, что стройка уже завершена.

Напомним, Ольга Анатольевна рассказала «Комсомолке», что новое здание будут строить на сваях: это должно защитить постройку от весенних паводков, которые подчас доставляют неудобство сотрудникам «Заповедника». И действительно, новое помещение было построено на площадке, оборудованной сваями.

1 декабря «Заповедник сказок» примет своих гостей. Первые детские группы увидят уже обновленный парк развлечений.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кировчанка, укравшая продуктов на 3 100 рублей, попала на записи видеокамер
Здание первого роддома хотят превратить в школу искусств
В Киров завезли 500 килограммов зараженных киви из Ирана
Кировчанка приютила покусанного собакой кота и вылечила его от рака
Илья Шульгин: в Кирове больше не будут строить «подземки»
«Почему мы должны бояться за своих детей?» Лузу снова терроризируют волки
Из Кирова до Казани запустят экспресс-рейсы
Горожане будут платить за мусор с квадратного метра, а жители районов - с человека
«Черный лесоруб» из Верхнекамска вернул 3,8 миллиона рублей в бюджет
Пьяный чепчанин разбил спящей жене голову топором
Виктор Бондарев пообещал помочь в решении проблем юнармии в регионе
На улице Московской столкнулись четыре машины: пострадали женщина и ребенок
Кировчане сфотографировали редкий световой столб
В Кирове изменится расписание пригородных поездов с 9 декабря
Полицейские задержали грабителя, укравшего у девушки кошелек с деньгами
Главу Великорецкого обвиняют в растрате на сумму свыше 400 тысяч рублей
Крупный пивной бар на улице Щорса закрыли за отравление воздуха у соседей
18-летний цыган украл у пенсионера 30 тысяч рублей
Кировчанин обокрал дом и оставил телефон на месте преступления
В кировском магазине продавали 1,3 килограмма просроченной колбасы
На благоустройство вокзала в Кирове потратят 5 миллионов рублей
Двое кировчан сливали бензин на Лепсе и попались патрулю
Погода на выходные: кировчан ожидают резкие перепады температур
Кировчанин снялся в клипе группы «Ногу свело!»
Кировчане смогут понаблюдать за «медузой» от запуска ракеты