Кировский «Заповедник сказок» восстановлен после пожара

СЕГОДНЯ 17:31 2018-11-30T17:31:40+03:00

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31 октября 2018 года на территории «Заповедника сказок» в Заречном парке сгорел чайный домик. Тогда в интервью «Комсомолке» директор «Летучего корабля» Ольга Лобастова рассказала, что в течение месяца на месте сгоревшего здания будет построено новое. Сегодня, 30 ноября, стало известно, что стройка уже завершена.

Напомним, Ольга Анатольевна рассказала «Комсомолке», что новое здание будут строить на сваях: это должно защитить постройку от весенних паводков, которые подчас доставляют неудобство сотрудникам «Заповедника». И действительно, новое помещение было построено на площадке, оборудованной сваями.

1 декабря «Заповедник сказок» примет своих гостей. Первые детские группы увидят уже обновленный парк развлечений.