Кировчанка, укравшая продуктов на 3 100 рублей, попала на записи видеокамер

СЕГОДНЯ 16:56 2018-11-30T16:56:11+03:00

Подозреваемой на вид около 40 лет. Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской области

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В Кирове разыскивают женщину, подозреваемую в крупной магазинной краже. На днях кировчанка похитила продукты с прилавков магазина, расположенного на улице Некрасова. Общая сумма ущерба составила 3 100 рублей. Камеры видеонаблюдения успели запечатлеть женщину.

Кировчанку подозревают в краже продуктов на 3 100 рублей.Видео: пресс-служба УМВД России по Кировской области

- Подозреваемой на вид около 40 лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Женщина ростом до 165 сантиметров, плотного телосложения. Она была одета в длинную белую куртку, черные штаны, темную обувь и черную шапку. При себе у женщины была коричневая сумка с бежевыми вставками.

8-922-982-02-47, 56-60-20, 02 или 102 (с мобильного телефона) - сообщите в полицию любые данные о личности подозреваемой.