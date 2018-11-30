Здание первого роддома хотят превратить в школу искусств

СЕГОДНЯ 16:32 2018-11-30T16:32:27+03:00

По словам Шульгина, в центре города нужно создать площадку для творческого развития детей. Фото: admkirov.ru

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Здание первого роддома на улице Преображенской, 24 на протяжении нескольких лет пустует и не выполняет свой изначальный функционал. За годы работы постройка, которую возвели еще в 1904 году, пришла в полуразрушенное состояние, сейчас ей требуется капитальный ремонт. Пока здание находится на балансе области, но в скором времени его отдадут городу

- Сегодня с правительстом мы обсуждаем процесс передачи здания, - рассказал глава администрации Кирова Илья Шульгин. - Параллельно с этой работой мы готовим проект по его реконструкции. Это здание является объектом культурного наследия, поэтому его необходимо сохранить в первоначальном виде.

Также Шульгин сообщил, что, скорее всего, роддом перепрофилируют под детскую школу искусств.

- Идея родилась очень просто, - поделился сити-менеджер. - Зачастую детские кружки располагаются в тесных неуютных помещениях. Хотелось, чтобы в центре города появился центр, где нашлось бы место для рисования, вокала, лепки - всего, что необходимо для развития детей.