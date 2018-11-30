В Киров завезли 500 килограммов зараженных киви из Ирана
В ноябре 2018 года в Кировской области обнаружили крупную партию киви, попадающую под карантин. 507 килограммов киви, зараженных тутовой щитовкой, завезли в наш регион из Ирана через Санкт-Петербург.
- Тутовая щитовка - опасный вредитель фруктов, овощей и декоративных деревьев, - сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области. - Если это насекомое заражает молодые растения, они с большой вероятностью могут погибнуть. Взрослые растения щитовка повреждает не столь значительно.
Отметим, что тутовая щитовка не несет непосредственной опасности для жизни и здоровья человека. Поэтому вся партия зараженных киви была допущена к продаже на территории региона.