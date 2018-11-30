2018-11-30T16:23:21+03:00
Общество

В Киров завезли 500 килограммов зараженных киви из Ирана

Продукцию допустили к продаже
Александр ЧАРУШИН
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Фото: управление Россельхознадзора по Кировской областиФото: управление Россельхознадзора по Кировской области
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В ноябре 2018 года в Кировской области обнаружили крупную партию киви, попадающую под карантин. 507 килограммов киви, зараженных тутовой щитовкой, завезли в наш регион из Ирана через Санкт-Петербург.

- Тутовая щитовка - опасный вредитель фруктов, овощей и декоративных деревьев, - сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области. - Если это насекомое заражает молодые растения, они с большой вероятностью могут погибнуть. Взрослые растения щитовка повреждает не столь значительно.

Отметим, что тутовая щитовка не несет непосредственной опасности для жизни и здоровья человека. Поэтому вся партия зараженных киви была допущена к продаже на территории региона.

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