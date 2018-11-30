Кировчанка приютила покусанного собакой кота и вылечила его от рака

СЕГОДНЯ 16:03 2018-11-30T16:26:50+03:00

Меньше чем за полгода Мурзик пережил две операции по удалению операции и четыре химиотерапии

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В Кирове благодаря общественной организации «Дари добро» и волонтеру Елене Волкомуровой бродячего израненного кота излечили от драки с собакой, нашли дом и спасли от рака.

Чуть больше нескольких месяцев назад четырехлетний серый кот «гулял сам по себе», скитался от подвала к подвалу, от подъезда к подъезду, лишь бы его покормили, пустили погреться или приласкали. Но однажды ему не повезло и он нарвался на бродячего пса. Уже искусанного и еле живого кота какой-то сердобольный прохожий привез в клинику.

Безымянного животного сразу же под свою курацию взяла Елена Волкомурова, волонтер «Дари добро». В клинике кота начали лечить: залатали все его раны от встречи с собакой. На серого красавца обратила внимания кировчанка: сразу же согласилась его «усыновить».

А спустя некоторое время врачи сказали, что у кота обнаружили саркому. Но будущая хозяйка не отказалась от него. В начале лета она забрала его к себе домой. И уже домашний, любимый Мурзик (так его назвали домочадцы) стал лечиться в ветклинике. Он пережил две операции по удалению опухоли, четыре химиотерапии - все лето Муризилка лечился, боролся за жизнь...и победил! Сегодня довольный, ласковый и общительный кот уже больше года живет дома с любящими хозяевами.

Ему повезло, но это редкость, когда такие тяжелые случаи заканчиваются хеппи-эндом. На курации Елены Волкомуровой несколько десятков зверей, а сама организация «Дари добро» заботиться, лечит и отслеживает судьбу нескольких сотен кошек и собак. И надеется, что все они найдут свой дом.