Илья Шульгин: в Кирове больше не будут строить «подземки»

СЕГОДНЯ 16:00 2018-11-30T16:21:57+03:00

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Авария на улице Московской, в результате которой погибла 10-летняя девочка, взбудоражила город. Сейчас кировчане активно обсуждают, как обезопасить себя и своих детей.

На пресс-завтраке с представителями власти журналисты поинтересовались, будет ли на месте трагедии построен подземный переход, дабы подобных случаев не повторялось.

- Ни наземные, ни подземные переходы, если речь не идет о каких-то исключительных участках дороги, где по-другому невозможно пересечь трассу, строиться не должны. Они ограничивают перемещение граждан по городу, - заметил глава администрации города Кирова Илья Шульгин. - Речь идет о маломобильных группах граждан, к которым относятся не только инвалиды и пожилые, но и дети, мамы с колясками и многие другие. Подземный переход строить ни к чему.

Сити-менеджер заявил, что в городе примут целый комплекс мер по повышению безопасности.

- С 3 декабря городу будет передан батальон ГИБДД и намечена большая встреча с полицией, Госавтоинспекцией и Росгвардией, - подчеркнул сити-менеджер. - Нужно обсудить вопросы развития системы безопасности. Речь идет не только о техническом оснащении, но и проведении воспитательных работ.

Илья Вячеславович также отметил, что произошедшая на Московской трагедия - лишь «верхушка айсберга», которая показывает проблему общества в целом.

- Если наше общество допускает присутствие в себе подобных животных, которые могут себе позволить сесть за руль пьяным, убить человека, выйти, стряхнуть его с капота и продолжить движение, то это вопрос к нам самим: как мы это допускаем?

Напомним, что «подземку» последний раз в Кирове строили в 2012 году. Причиной необходимости стало громкое ДТП: на улице Воровского, в районе «Макдональдса», пьяный водитель сбил 15-летнего Максима Маркова. Подросток от полученных травм скончался.