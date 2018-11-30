2018-11-30T16:19:17+03:00
Происшествия

«Почему мы должны бояться за своих детей?» Лузу снова терроризируют волки

Жители жалуются на бездействие местных властей
Александр ЧАРУШИН
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Фото: vk.com/luza43rusФото: vk.com/luza43rus
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Город Лузу вновь терроризируют волки. Об этом местные жители рассказали в сообществе «Луза today.43». По словам пользователей, вечером им становится страшно ходить по родному городу.

- Пока местные власти придумывают отписки, дети в стрессе от увиденного, - делятся мыслями подписчики. - Мы где живем, в лесу что ли? Собак мы заводили не для волков и лис! Все города украшают свои улицы к Новому году, а у нас что, продолжается Хэллоуин?

Фото: vk.com/luza43rus

Фото: vk.com/luza43rus

- На фоне этих фото я уже не могу слышать про ваше «Формирование комфортной городской среды», - пишет другой пользователь. - А еще волчица с волчатами здесь ходит, видим их не первый раз. В 6 утра недавно собаку утащили, а в 7 часов дети уже в школу ходят!

Напомним, волки заходят в населенные пункты Кировской области практически круглый год. Так, весной 2018 года стая хищников зашла в село Верхнемалье Подосиновского района, а летом 2017 года на нашествие волков жаловались жители Опарино.

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