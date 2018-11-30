2018-11-30T16:17:42+03:00
Общество

Из Кирова до Казани запустят экспресс-рейсы

Первый автобус по этому маршруту выезжает уже в субботу
Евгений ДЕМИХОВ
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Из Кирова автобусы будут выезжать от автовокзала. Фото: vk.com/kpat43Из Кирова автобусы будут выезжать от автовокзала. Фото: vk.com/kpat43
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С 1 декабря 2018 года из Кирова до Казани будут организованы дополнительные рейсы автобусов. Маршрут будет проходить через город Советск, Яранск и Йошкар-Олу.

Транспорт будет отправляться с первой платформы кировского автовокзала в 23.00 каждую пятницу, субботу и воскресенье. На конечный пункт маршрута, железнодорожный вокзал в столице Татарстана, автобус приходит в 6.30 утра следующего дня.

Добраться из Казани в Киров можно будет в субботу, воскресенье и понедельник. Автобусы отходят от ж/д вокзала в 11.00 и прибывают в Киров к 18.00 вечера того же дня.

Стоимость одной поездки составит 850 рублей. Купить билеты можно на кассе автовокзала или на сайте «КировПассажирАвтотранс».

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