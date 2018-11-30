Горожане будут платить за мусор с квадратного метра, а жители районов - с человека

СЕГОДНЯ 14:55 2018-11-30T16:16:25+03:00

С 1 января плата за мусор будет взиматься отдельно. Фото: pixabay.com

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Сегодня на пресс-завтраке с губернатором Кировской области Игорем Васильевым обсуждалась тема мусорной реформы. Напомним, с 1 января мы будем платить за мусор отдельно. Вопрос о конкретных суммах до сих пор остается открытым.

Тариф будет формироваться по-разному: в городских округах (Киров, Кирово-Чепецк, ЗАТО Первомайский, Вятские Поляны, Слободской, Омутнинск, Котельнич) плата будет исчисляться с квадратных метров жилплощади, в районах - с человека.

- Этот вопрос мы долго обсуждали, - пояснил Игорь Владимирович. - Когда назначался налог на недвижимость по кадастровой стоимости, то законодатель принял большие исключения. Допустим, в сельской местности домов с площадью свыше 50 «квадратов» не так много, поэтому все, что «до», освобождены. Если это город, то это мусор, область - это люди.

Зампред правительства Кировской области Владислав Кадыров рассказал, что тариф будет складываться из двух частей. Во-первых, захоронение отходов, переработка и их сортировка. Во-вторых, логистика - транспортировка и все, что с ней связано.

Владислав Валерьевич добавил, что в логистической составляющей предусмотрена инвестиционная часть, то есть это покупка, обновление, модернизация парка машин, который будет заниматься перевозкой, туда же входят мусороперегрузочные станции.

К слову, на строительство мусороперегрузочных станций региону удалось привлечь серьезную сумму - 400 миллионов рублей федеральных денег.

Напомним, окончательный тариф за мусор будет известен уже 4 декабря.