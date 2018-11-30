2018-11-30T16:16:25+03:00
Недвижимость

Горожане будут платить за мусор с квадратного метра, а жители районов - с человека

Новые подробности о «мусорном» тарифе
Мария Петрова
Поделиться:
С 1 января плата за мусор будет взиматься отдельно. Фото: pixabay.comС 1 января плата за мусор будет взиматься отдельно. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Сегодня на пресс-завтраке с губернатором Кировской области Игорем Васильевым обсуждалась тема мусорной реформы. Напомним, с 1 января мы будем платить за мусор отдельно. Вопрос о конкретных суммах до сих пор остается открытым.

Тариф будет формироваться по-разному: в городских округах (Киров, Кирово-Чепецк, ЗАТО Первомайский, Вятские Поляны, Слободской, Омутнинск, Котельнич) плата будет исчисляться с квадратных метров жилплощади, в районах - с человека.

- Этот вопрос мы долго обсуждали, - пояснил Игорь Владимирович. - Когда назначался налог на недвижимость по кадастровой стоимости, то законодатель принял большие исключения. Допустим, в сельской местности домов с площадью свыше 50 «квадратов» не так много, поэтому все, что «до», освобождены. Если это город, то это мусор, область - это люди.

Зампред правительства Кировской области Владислав Кадыров рассказал, что тариф будет складываться из двух частей. Во-первых, захоронение отходов, переработка и их сортировка. Во-вторых, логистика - транспортировка и все, что с ней связано.

Владислав Валерьевич добавил, что в логистической составляющей предусмотрена инвестиционная часть, то есть это покупка, обновление, модернизация парка машин, который будет заниматься перевозкой, туда же входят мусороперегрузочные станции.

К слову, на строительство мусороперегрузочных станций региону удалось привлечь серьезную сумму - 400 миллионов рублей федеральных денег.

Напомним, окончательный тариф за мусор будет известен уже 4 декабря.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кировский «Заповедник сказок» восстановлен после пожара
Кировчанка, укравшая продуктов на 3 100 рублей, попала на записи видеокамер
Здание первого роддома хотят превратить в школу искусств
В Киров завезли 500 килограммов зараженных киви из Ирана
Кировчанка приютила покусанного собакой кота и вылечила его от рака
Илья Шульгин: в Кирове больше не будут строить «подземки»
«Почему мы должны бояться за своих детей?» Лузу снова терроризируют волки
Из Кирова до Казани запустят экспресс-рейсы
«Черный лесоруб» из Верхнекамска вернул 3,8 миллиона рублей в бюджет
Пьяный чепчанин разбил спящей жене голову топором
Виктор Бондарев пообещал помочь в решении проблем юнармии в регионе
На улице Московской столкнулись четыре машины: пострадали женщина и ребенок
Кировчане сфотографировали редкий световой столб
В Кирове изменится расписание пригородных поездов с 9 декабря
Полицейские задержали грабителя, укравшего у девушки кошелек с деньгами
Главу Великорецкого обвиняют в растрате на сумму свыше 400 тысяч рублей
Крупный пивной бар на улице Щорса закрыли за отравление воздуха у соседей
18-летний цыган украл у пенсионера 30 тысяч рублей
Кировчанин обокрал дом и оставил телефон на месте преступления
В кировском магазине продавали 1,3 килограмма просроченной колбасы
На благоустройство вокзала в Кирове потратят 5 миллионов рублей
Двое кировчан сливали бензин на Лепсе и попались патрулю
Погода на выходные: кировчан ожидают резкие перепады температур
Кировчанин снялся в клипе группы «Ногу свело!»
Кировчане смогут понаблюдать за «медузой» от запуска ракеты