«Черный лесоруб» из Верхнекамска вернул 3,8 миллиона рублей в бюджет

СЕГОДНЯ 14:41 2018-11-30T16:06:56+03:00

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В Верхнекамском районе Кировской области осудили «черного лесоруба». 52-летний местный житель в 2013-2016 годах четырежды незаконно вырубил лес в Кирсинском лесничестве. За это время мужчина успел выручить 3,8 миллиона рублей.

- Уголовное дело завели по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка леса в особо крупном размере», - сообщает прокуратура Кировской области. - Отметим, что мужчина полностью возместил весь ущерб, который ранее нанес лесному фонду страны. 3,8 миллиона рублей вернулись в бюджет.

С учетом этого суд приговорил «черного лесоруба» к двум годам тюрьмы условно с испытательным сроком на полтора года.