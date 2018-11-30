Пьяный чепчанин разбил спящей жене голову топором

СЕГОДНЯ 14:04 2018-11-30T16:08:41+03:00

Тело женщины с разбитой головой обнаружил ее сын, вернувшийся из школы

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В среду, 28 ноября, в селе Полом Кирово-Чепецкого района 44-летний мужчина пытался убить свою жену. Об этом сообщили в СУ СКР по Кировской области. Он нанес своей 40-летней супруге несколько ударов топором по голове, после чего сбежал.

Как выяснилось, полицейским об этом ЧП сообщили врачи скорой, прибывшие в дом потерпевшей. Медиков, к слову, вызвал сын чепчанки: он вернулся домой после уроков и обнаружил, что у нее разбита голова.

- Со слов потерпевшей, муж ударил ее топором, пока она спала, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Женщину в тяжелом состоянии срочно госпитализировали. Патруль полиции тем временем задержал и самого нападавшего, он был пьян.

Уголовное дело заведено по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». Расследование дела продолжается.