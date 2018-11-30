2018-11-30T16:10:15+03:00
Происшествия

На улице Московской столкнулись четыре машины: пострадали женщина и ребенок

В Госавтоинспекции «Комсомолке» сообщили, что ДТП спровоцировал водитель «Киа»
Александр ЧАРУШИН
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Фото: «КУ43» vk.com/ky43_ubezhisheФото: «КУ43» vk.com/ky43_ubezhishe
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Сегодня, 30 ноября, в 09.20 часов, в Кирове столкнулись четыре автомобиля. Как рассказали «Комсомолке» в УГИБДД УМВД России по Кировской области, авария произошла на улице Московской, около дома № 132. По предварительной информации, 30-летний водитель машины «Киа Рио», двигавшийся к улице Производственной, решил перестроить авто из правого ряда в левый и не справился с маневром.

Авария с пострадавшими на ул. Московской в Кирове.Видео: "КУ43 - Киров Убежище" vk.com/ky43_ubezhishe

- Автомобиль «Киа» врезался в попутную «Ладу Калину» под управлением 34-летней женщины, - рассказали «Комсомолке» в ведомстве. - «Калину» от удара вынесло на встречную полосу движения, прямо в «Ладу Гранту». А с другой стороны в «Гранту» врезался 25-летний кировчанин на автомобиле «Тойота Авенсис»: он не успел вовремя затормозить.

По предварительным данным, 34-летняя женщина-водитель «Калины» и ее 9-летняя пассажирка получили серьезные ушибы. Однако, к счастью, помощь медиков им не потребовалась.

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