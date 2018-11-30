Кировчане сфотографировали редкий световой столб
Фотографии опубликованы в соцсетях
Фото: Леонид ГОРБУНОВ
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Жители поселка Верхошижемье наблюдали редкое оптическое явление - верхний световой столб. Фотографии опубликованы сообществом «Любительская метеорология в Кирове».
- Верхний световой столб - один из видов атмосферных оптических явлений, - рассказали метеорологи-любители. - Обычно его можно увидеть выше или ниже солнца, луны на кристаллах облаков, фонарях, прожекторах.
Напомним, месяц назад жители Кировской области наблюдали полярное сияние. Фотографии этого явления также были опубликованы в соцсетях.
Фото: Леонид ГОРБУНОВ