2018-11-30T12:20:05+03:00
Происшествия

Кировчане сфотографировали редкий световой столб

Фотографии опубликованы в соцсетях
Александр ЧАРУШИН
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Фото: Леонид ГОРБУНОВФото: Леонид ГОРБУНОВ
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Жители поселка Верхошижемье наблюдали редкое оптическое явление - верхний световой столб. Фотографии опубликованы сообществом «Любительская метеорология в Кирове».

- Верхний световой столб - один из видов атмосферных оптических явлений, - рассказали метеорологи-любители. - Обычно его можно увидеть выше или ниже солнца, луны на кристаллах облаков, фонарях, прожекторах.

Напомним, месяц назад жители Кировской области наблюдали полярное сияние. Фотографии этого явления также были опубликованы в соцсетях.

Фото: Леонид ГОРБУНОВ

Фото: Леонид ГОРБУНОВ

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