В Кирове изменится расписание пригородных поездов с 9 декабря

СЕГОДНЯ 11:35 2018-11-30T11:35:00+03:00

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Пригородные поезда с 9 декабря 2018 года изменят время движения. Это связано с переходом на зимний график. Об этом рассказали в Кировском филиале ГЖД.

По Кировской области электрички будут курсировать в следующее время:

Зимнее расписание для пригородных поездов

Вне графика 4 и 6 января 2019 года будт двигаться поезд №6376 Киров-Яр. Он отправится со станции в 06:15 и прибудет в 09:30