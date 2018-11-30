В Кирове изменится расписание пригородных поездов с 9 декабря
Сдвиг произойдет из-за перехода на зимний график
На зиму изменится расписание движения некоторых поездовФото: Валентина РОГАЧЕВА
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Пригородные поезда с 9 декабря 2018 года изменят время движения. Это связано с переходом на зимний график. Об этом рассказали в Кировском филиале ГЖД.
По Кировской области электрички будут курсировать в следующее время:
Зимнее расписание для пригородных поездов
Вне графика 4 и 6 января 2019 года будт двигаться поезд №6376 Киров-Яр. Он отправится со станции в 06:15 и прибудет в 09:30