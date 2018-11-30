Полицейские задержали грабителя, укравшего у девушки кошелек с деньгами

СЕГОДНЯ 11:29 2018-11-30T11:29:27+03:00

Мужчина вытащил кошек из сумки, когда девушка была в баре Фото: Иван МАКЕЕВ

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Во вторник, 20 ноября, в полицию Нововятского района обратилась 20-летняя девушка. Она рассказала, что кто-то вытащил из ее сумки кошелек с деньгами и банковской картой. Об этом сообщили в УМВД по Кировской области.

- Выяснилось, что протерпевшая накануне ночью отдыхала в баре на улице Индустриальной в Радужном, - пояснили в ведомстве. - Полицейские отсмотрели записи видеокамер и установили свидетелей, которые были в то же время в баре.

В иоге, злоумышленника задержали. Им оказался 31-летний безработный житель Радужного. Похищенные вещи у мужчины изъяли. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж».