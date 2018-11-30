Крупный пивной бар на улице Щорса закрыли за отравление воздуха у соседей

СЕГОДНЯ 11:10 2018-11-30T11:42:42+03:00

Через несколько дней бар проверят вновь. Фото: управление Роспотребнадзора по Кировской области

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В Кирове закрыли один из пивных баров крупной сети, расположенный на ул. Щорса, 42. Это произошло из-за нарушений в работе бара. Все началось с жалобы мужчины, который живет в квартире над помещением пивной. Он сообщил в органы о том, что состояние воздуха в его квартире значительно ухудшилось.

Роспотребнадзор проверил работу пивного бара и убедился в правоте жильца. Выяснилось, что вентиляция бара выходила через воздуховод прямо под окнами жилой квартиры. Воздух в помещении оказался отравлен акролеином: допустимая концентрация вещества была превышена в 1,6 раза.

- Против компании, владеющей пивным баром на улице Щорса, составили протокол, - сообщает управление Роспотребнадзора по Кировской области. - Ленинский районный суд рассмотрел дело 23 ноября. Решением суда работа пивного бара остановлена на 10 суток.

Отметим, что по истечении этого срока специалисты вновь проверят пивной бар. Если нарушения будут устранены, бар снова сможет принимать посетителей.