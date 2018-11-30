18-летний цыган украл у пенсионера 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:54 2018-11-30T11:43:46+03:00

Деньги были похищены из шкафа в квартире 73-летнего мужчины Фото: Валерий РОМАНОВ

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На днях в полицию Вятскополянского района обратился 73-летний местный житель. Пенсионер рассказал, что его квартиру в поселке Красная Поляна обокрал цыган. ЧП произошло около 15.00 часов: потерпевший услышал шорохи, вышел в коридор и увидел, что из его квартиры выходит неизвестный мужчина. Пенсионер проверил шкаф, в котором хранил сбережения и заметил пропажу 30 000 рублей.

- Потерпевший успел запомнить марку и цвет машины, на которой скрылся цыган, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Вскоре полицейские нашли эту машину в соседней деревне Средние Шуни. Вором оказался 18-летний безработный молодой человек, его доставили в полицию.

Уголовное дело против цыгана заведено по ч. 2 ст. 171 УК РФ «Грабеж с незаконным проникновением в жилище». Молодому человеку грозит наказание до семи лет тюрьмы.