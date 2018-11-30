Кировчанин обокрал дом и оставил телефон на месте преступления
Житель Коминтерна обратился в полицию с заявлением о краже. В дом 35-летнего мужчины кто-то вломился через окно и украл пять тысяч рублей. Об этом кировчанин узнал, когда вернулся с работы.
- На месте преступления полиция обнаружила отпечатки пальцев, не принадлежащие хозяину дома, - рассказали в УМВД по Кировской области. - Также нашли телефон и зарядное устройство, которых у пострадавшего не было.
Подозреваемого оперативно нашли. 42-летний кировчанин не стал отрицать свою вину. Все улики были против него.
На мужчину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 158 «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого на время следствия.