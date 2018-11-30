На благоустройство вокзала в Кирове потратят 5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:13 2018-11-30T10:13:54+03:00

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В 2018 году начались работы по адаптации железнодорожного вокзала города Кирова для удобства маломобильных горожан. Само здание вокзала и прилегающая территория должны стать безбарьерными, чтобы кировчане с ограниченными возможностями здоровья могли передвигаться по ним без посторонней помощи. С этой целью уже в 2019 году в благоустройство вокзала вложат почти 5 миллионов рублей.

- 2,5 миллиона рублей уйдет на информационные устройства, - сообщает пресс-служба Кировского региона ГЖД. - На эти деньги в здании вокзала обустроят тактильную навигацию - целую сеть табличек и указателей с надписями на языке системы Брайля. Также будут установлены и специальные индукционные системы, с помощью которых все звуковые объявления можно будет передавать прямо в слуховые аппараты граждан.

Отметим, что еще 2,4 миллиона рублей будет потрачено на ремонт перрона железнодорожного вокзала в Кирове.