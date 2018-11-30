Двое кировчан сливали бензин на Лепсе и попались патрулю

СЕГОДНЯ 09:51 2018-11-30T11:51:33+03:00

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Вчера, 29 ноября, около 01.00 часа ночи, в дежурную часть поступил сигнал со двора одного из домов по улице Лепсе в Кирове. Очевидцы сообщили, что прямо на улице двое неизвестных сливают бензин из автомобиля. Росгвардейцы выехали на место ЧП.

- Патруль обнаружил тех самых двоих молодых людей, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Кировской области. - При виде патрульных они бросили канистру и попытались сбежать, однако были задержаны на месте.

Выяснилось, что кировчанам, сливавшим бензин, было всего по 20 лет. Росгвардейцы вызвали следственно-оперативную группу. Задержанных передали полицейским для дальнейших разбирательств.