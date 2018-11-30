Погода на выходные: кировчан ожидают резкие перепады температур

СЕГОДНЯ 09:36 2018-11-30T11:52:41+03:00

В ночь на воскресенье в некоторых районах похолодает до -19 градусов

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В пятницу и выходные дни в Кирове и районах области ожидаются нестабильные погодные условия. Такой прогноз дают специалисты Кировского центра гидрометеорологии. В ближайшие часы регион окажется в зоне теплого атмосферного фронта, усилится ветер, местами пройдут снегопады.

В субботу, 1 декабря, ночью потеплеет до -8 градусов, днем кировчан ожидает до -3 градусов. Однако уже в ночь на воскресенье, 2 декабря, похолодает до -19 градусов. Днем в Кирове ожидает -6…-11 градусов.

Также в первые дни декабря Кировская область окажется под влиянием антициклона. В Кирове и районах ожидается переменная облачность, осадки и слабый ветер. На дорогах может появиться гололедица.