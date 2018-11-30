Кировчанин снялся в клипе группы «Ногу свело!»

СЕГОДНЯ 09:19 2018-11-30T11:53:55+03:00

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Кировчанин Слава Слэн попал в клип музыкальной группы «Ногу свело!». Клип был опубликован еще 7 сентября, однако сам Слава узнал о том, что кадры с его участием вошли в финальную версию ролика, только вчера, 29 ноября. Как оказалось, участники группы «Ногу свело!» еще в конце лета попросили своих фанатов поделиться видеозаписями их летнего отдыха. В итоговую версию ролика попали кадры, на которых Слава танцует в закате, а также еще один эпизод, снятый нашим земляком.

Кировчанин снялся в клипе "Ногу свело!" (18+).Видео: "Ногу свело!" https://vk.com/video-38849_456239350

- Я отметил «Ногу Свело!» на одном из видео, и они сразу написали мне, - поделился Слава Слэн эмоциями в соцсетях. - Я отправил авторам клипа еще несколько видеозаписей из pole-dance лагеря. И несколько кадров вошли в окончательную версию клипа! И я в конце стою, танцую на закате! А наши девушки красиво крутят ногами у бассейна. Никогда не был так близко к тем, на чьих песнях рос и кого видел по телевизору!

Увидеть кадры, снятые кировчанином, можно с отметки 03.05 на таймере видеозаписи.