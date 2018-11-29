2018-11-29T18:39:47+03:00
Общество

Директор компании «Сытный двор»: «Работа идет в обычном режиме»

Сергей Солоницын прокомментировал слухи о прекращении торговли
Александр ЧАРУШИН
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К работе арендаторов торговых площадок не возникло никаких вопросовК работе арендаторов торговых площадок не возникло никаких вопросов
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Сегодня утром в сети появились данные о том, что торговые площадки ООО «Сытный двор» на Коневском рынке и в районе ТЦ «Росинка» закрыты после проверки. Однако директор компании Сергей Солоницын опроверг эту информацию. По его словам, к работе арендаторов торговых площадок не возникло никаких вопросов.

- Работа всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей идет в обычном режиме, - сообщил Сергей Солоницын. - Официальные органы не выпускали никаких решений о запрете торговли.

Таким образом, обе площадки «Сытного двора» (на ул. Е. Кочкиной, 3 и ул. Воровского, 57-59) продолжают свою работу.

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