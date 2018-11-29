За 2018 год на кировских сирот потратили 130,4 миллиона рублей
В регионе1700 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ежегодно на их нужды выделяются деньги из бюджета. За десять месяцев 2018 года из областной казны на них потратили 130,4 миллиона рублей.
- Из общей суммы 50,7 миллионов рублей ушло на питание, обеспечение одеждой, обувью, средствами гигиены и мягким инвентарем, - рассказали в министерстве финансов Кировской области. - В профессиональных образовательных учреждениях 67,7 миллионов рублей потрачено на необходимый инвентарь, учебную литературу, письменные принадлежности, бесплатный проезд один раз в год к месту проживания и обратно к месту учебы.
295 детей-сирот получили 12 миллионов в виде единоразовых выплат после окончания образовательных учреждений.
Средства, выделенные на детей, распределялись по детским домам, школам-интернатам и профессиональным образовательным организациям.