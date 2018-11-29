Кировского подрядчика оштрафуют за лед на мостике через Хлыновку
Дорожку уже посыпали песком и обещали взять на контроль
Мостик взяли на заметку и будут его регулярно проверять. Фото: администрация Кирова
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Кировчане жаловались в социальных сетях на маленький мостик через речку Хлыновку, который с самого начала холодов не посыпали песком. Из-за этого на дорожке появилась наледь.
- Жители микрорайона жаловались, что одна женщина упала и травмировалась на этом мостике, - рассказали в Дирекции дорожного хозяйства Кирова. - К тому же конструкция уже давно требует ремонта.
В администрации заявили, что подрядную организацию, ответственную за этот микрорайон, оштрафуют на 42 тысячи рублей. Кроме того, мостик через Хлыновку уже «взяли на карандаш»: посыпали песко-соляной смесью и распорядились в 2019 году починить конструкцию.