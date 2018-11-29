В Орловском районе в ДТП пострадала годовалая девочка

СЕГОДНЯ 16:25 2018-11-29T17:59:58+03:00

На ВАЗе не осталось целого места. Фото: УГИБДД УМВД по Кировской области

Еще три человека также получили травмы

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В среду, 28 ноября, в Орловском районе на 381-м километре дороги «Вятка» произошло ДТП. Около десяти часов утра на трассе столкнулись «Ниссан Тиана» и «четырнадцатая».

- 30-летний водитель ВАЗ-2115 выполнял маневр и выехал на полосу встречного движения, - уточнили в УГИБДД УМВД по Кировской области. - Он не убедился в безопасности при обгоне. В результате машины столкнулись.

46-летний водитель «Ниссана» и водитель «четырнадцатой» получили травмы. В иномарке были 27-летняя женщина и годовалая девочка. Их обеих также травмировало.

Всем участникам аварии потребовалась госпитализация.