В Лесном пять котельных не были обеспечены топливом
Население Лесного пожаловалось в прокуратуру на то, что в их домах слишком холодно. Специалисты организовали проверку и выяснили, что это произошло из-за недостаточного запаса топлива на пяти котельных.
- Котельные принадлежат одной ресурсоснабжающей организации, - пояснили в прокуратуре Кировской области. - На должностных лиц завели дела об административных правонарушениях. Их обязали восполнить запасы топлива и соблюдать температуру теплоносителя в соответствии с графиком температурного режима.
В результате управляющая компания выполнила требования суда и прокуратуры и обеспечила запасы топлива в необходимых размерах для зимнего периода.