2018-11-29T16:20:19+03:00
Общество

В Лесном пять котельных не были обеспечены топливом

Из-за этого жители поселения замерзали в своих домах
Евгений ДЕМИХОВ
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До вмешательства прокуратуры население поселка жаловалось на холод в домахДо вмешательства прокуратуры население поселка жаловалось на холод в домахФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Население Лесного пожаловалось в прокуратуру на то, что в их домах слишком холодно. Специалисты организовали проверку и выяснили, что это произошло из-за недостаточного запаса топлива на пяти котельных.

- Котельные принадлежат одной ресурсоснабжающей организации, - пояснили в прокуратуре Кировской области. - На должностных лиц завели дела об административных правонарушениях. Их обязали восполнить запасы топлива и соблюдать температуру теплоносителя в соответствии с графиком температурного режима.

В результате управляющая компания выполнила требования суда и прокуратуры и обеспечила запасы топлива в необходимых размерах для зимнего периода.

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