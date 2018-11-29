В Кирове у филармонии поставили новогоднюю елку

СЕГОДНЯ 14:35 2018-11-29T14:35:10+03:00

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В четверг, 29 ноября, площадь около филармонии преобразилась. На ней установили новогоднюю елку. Сейчас ее украшают. В скором времени, по просьбам местных жителей, рядом с ней построят две горки с десятиметровыми скатами.

- В прошлом году кировчане обращали внимание на то, что в местах отдыха недостаточно таких скатных конструкций, - отметил начальник теруправления Первомайского района Вячеслав Симаков. - Мы исполним их обещание.

Кроме того, горожане скоро смогут покататься на коньках прямо по улице Спасской. Там зальют каток. А другой каток уже готов принять своих посетителей. Он расположен на улице Баумана.

В администрации Кирова сообщили, что направили обращения во все предприятия города с просьбой украсить свои территории к новогодним праздникам.