Приметы погоды на Матвеев день, по которым можно определить, какая зима ждет кировчан
Ежегодно 29 ноября отмечается Матвеев день. Для православного населения - это день почтения евангелиста Левия Матфея. По традиции, люди ходили в гости друг к другу и устраивали застолья. Угощались скромно, потому что праздник выпадал на время Рождественского поста. А еще люди по погоде в этот день старались определить, какой будет грядущая зима.
Примета 1: Если на улице холодно, то и вся зима будет довольно морозной. Если же день выдается теплый, и даже дождливый, то и на три следующих месяца погода прогнозировалась мягкая.
Примета 2: Если в Матвеев день дует сильный ветер, зима будет суровая, с вьюгами и метелями. Согласно народному поверью, чтобы непогода утихла, нужно в направлении ветра кинуть горсть крупы.
Примета 3: Низкие облака - к студеной погоде, а выпавший снег - до половодья. Народ верил, что низколетящие облака - предвестники скорых морозов. А если будет идти снег, то он уже не растает до самой весны.