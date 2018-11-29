2018-11-29T14:11:32+03:00
Общество

Приметы погоды на Матвеев день, по которым можно определить, какая зима ждет кировчан

«Комсомолка» погадала, будут ли вьюги и метели в декабре, январе и феврале
Евгений ДЕМИХОВ
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В предпоследний день осени люди «прогнозировали» погоду на всю зимуВ предпоследний день осени люди «прогнозировали» погоду на всю зимуФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Ежегодно 29 ноября отмечается Матвеев день. Для православного населения - это день почтения евангелиста Левия Матфея. По традиции, люди ходили в гости друг к другу и устраивали застолья. Угощались скромно, потому что праздник выпадал на время Рождественского поста. А еще люди по погоде в этот день старались определить, какой будет грядущая зима.

Примета 1: Если на улице холодно, то и вся зима будет довольно морозной. Если же день выдается теплый, и даже дождливый, то и на три следующих месяца погода прогнозировалась мягкая.

Примета 2: Если в Матвеев день дует сильный ветер, зима будет суровая, с вьюгами и метелями. Согласно народному поверью, чтобы непогода утихла, нужно в направлении ветра кинуть горсть крупы.

Примета 3: Низкие облака - к студеной погоде, а выпавший снег - до половодья. Народ верил, что низколетящие облака - предвестники скорых морозов. А если будет идти снег, то он уже не растает до самой весны.

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