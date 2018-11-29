Кировчанин проехался на «ватрушке» по Октябрьскому проспекту

СЕГОДНЯ 13:48 2018-11-29T13:48:42+03:00

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Кировчанин прокатился на «ватрушке», прицепленной к автомобилю, по Октябрьскому проспекту. Видеозапись с места событий опубликована на странице kirov_live в соцсети Instagram. Авторы сообщения подчеркнули, что такие «аттракционы» могут быть опасны для жизни и посоветовали не повторять этот трюк вслед за героем видеозаписи.

Кировчанин на "ватрушке" прокатился по центру города.Видео: kirov_live www.instagram.com/kirov_live

Напомним, недавно кировчане на иномарке прокатились по замерзшему льду реки Вятки неподалеку от нового моста. Несколько дней спустя компания друзей из Омутнинска решила повторить трюк, однако их «Нива» ушла под воду. К счастью, обошлось без жертв.