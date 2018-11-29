2018-11-29T13:25:13+03:00
Происшествия

Жителю Вятских Полян грозит 15 лет за сбыт наркотиков

Он пытался продать запрещенные вещества своему знакомому
Евгений ДЕМИХОВ
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Мужчину могут посадить в тюрьму на 15 летМужчину могут посадить в тюрьму на 15 летФото: Евгения ГУСЕВА
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29-летнего мужчину задержали во время попытки незаконно обогатиться. Он передал своему знакомому наркосодержащее вещество и получил деньги, после чего был задержан полицейскими.

- По версии следствия, житель Вятских Полян, сам являлся потребителем наркотических средств, - рассказали в прокуратуре Кировской области. - В октябре-ноябре 2017 года он сделал попытку незаконно обогатиться. Мужчина передал своему знакомому наркотическое средство в размере, который является значительным.

Вскоре мужчина предстанет перед судом. Его будут судить за совершение преступления по п.«б» ч.3 ст.228.1 «Сбыт наркотических средств в значительном размере». За такую «торговлю» ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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