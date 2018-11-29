В Кирове столкнулись «Рено» и ГАЗ: есть пострадавшие
Вчера, 28 ноября, на улице Сиреневой в Кирове столкнулись два автомобиля. Авария случилась в 08.27 часов. По предварительным данным, 41-летняя женщина за рулем машины «Рено Дастер» не справилась с управлением и врезалась в попутный ГАЗ-110. После этого иномарка вылетела с проезжей части и опрокинулась.
- За рулем автомобиля ГАЗ находился 39-летний мужчина, в аварии он не пострадал, - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Однако незначительные травмы получили женщина-водитель «Рено» и ее пятилетний пассажир. К счастью, госпитализация им не потребовалась.
Отметим, что алкоголя в крови виновницы аварии не обнаружено. Автоинспекторы устанавливают все детали этого ДТП.