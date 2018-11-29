2018-11-29T12:46:50+03:00
Общество

Кировчанка удостоилась звания «Заслуженный учитель года»

Полпред президента поздравил преподавательницу с 24-летним стажем
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
На мероприятии наградили 20 жителей Приволжского федерального округа. Фото: ГФИ КировНа мероприятии наградили 20 жителей Приволжского федерального округа. Фото: ГФИ Киров
Изменить размер текста:

Кировскую преподавательницу 27 ноября наградили званием «Заслуженный учитель года». Мероприятие прошло в Нижнем Новгороде. Награды выдавал полпред президента России в ПФО Игорь Комаров.

Женщина уже 24 года работает в КЭПЛе. Коллеги считают ее опытным, компетентным и творческим учителем.

Кроме того, полпред вручил звание «Родительская слава» семье из Вятскополянского района, в которой живет и воспитывается десять детей.

- Своим трудом вы повышаете престиж института семьи, - подчеркнул Игорь Комаров. - Вы делаете все, чтобы ребята стали достойными гражданами своей страны.

Всего на мероприятии ордена, медали и почетные звания получили 20 жителей ПФО.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кирове у филармонии поставили новогоднюю елку
Приметы погоды на Матвеев день, по которым можно определить, какая зима ждет кировчан
Кировчанин проехался на «ватрушке» по Октябрьскому проспекту
Жителю Вятских Полян грозит 15 лет за сбыт наркотиков
В Кирове столкнулись «Рено» и ГАЗ: есть пострадавшие
Следователя по делу Игнатяна назначили адвокатом для подозреваемого в ДТП на Московской
60-летний кировчанин перевел лжебанкирам 72 500 рублей
Камеры наблюдения зафиксировали кражу алкоголя из магазина в Кирове
В Кирове очистили от снега 95 крыш
«Родина» в гостях уступила нижегородскому «Старту» со счетом 2:6
«УРАЛХИМ» поддержал Экологические чтения
«Сытный двор» в Кирове работал, несмотря на запреты властей
19 кировских УК лишились лицензий по решению Арбитражного суда
В Нововятске мужчина с ножами ограбил магазин