Кировчанка удостоилась звания «Заслуженный учитель года»

СЕГОДНЯ 12:18 2018-11-29T12:46:50+03:00

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Кировскую преподавательницу 27 ноября наградили званием «Заслуженный учитель года». Мероприятие прошло в Нижнем Новгороде. Награды выдавал полпред президента России в ПФО Игорь Комаров.

Женщина уже 24 года работает в КЭПЛе. Коллеги считают ее опытным, компетентным и творческим учителем.

Кроме того, полпред вручил звание «Родительская слава» семье из Вятскополянского района, в которой живет и воспитывается десять детей.

- Своим трудом вы повышаете престиж института семьи, - подчеркнул Игорь Комаров. - Вы делаете все, чтобы ребята стали достойными гражданами своей страны.

Всего на мероприятии ордена, медали и почетные звания получили 20 жителей ПФО.