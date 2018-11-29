Кировчанка удостоилась звания «Заслуженный учитель года»
Кировскую преподавательницу 27 ноября наградили званием «Заслуженный учитель года». Мероприятие прошло в Нижнем Новгороде. Награды выдавал полпред президента России в ПФО Игорь Комаров.
Женщина уже 24 года работает в КЭПЛе. Коллеги считают ее опытным, компетентным и творческим учителем.
Кроме того, полпред вручил звание «Родительская слава» семье из Вятскополянского района, в которой живет и воспитывается десять детей.
- Своим трудом вы повышаете престиж института семьи, - подчеркнул Игорь Комаров. - Вы делаете все, чтобы ребята стали достойными гражданами своей страны.
Всего на мероприятии ордена, медали и почетные звания получили 20 жителей ПФО.