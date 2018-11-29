Следователя по делу Игнатяна назначили адвокатом для подозреваемого в ДТП на Московской

СЕГОДНЯ 11:48 2018-11-29T11:48:52+03:00

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Кировского юриста Федора Коновалова назначили в качестве бесплатного адвоката подозреваемому в ДТП, которое произошло 24 ноября 2018 года. Он будет представлять интересы 28-летнего мужчины на суде.

- Меня назначили адвокатом, потому что у подозреваемого нет денег, чтобы оплатить юриста, - рассказал Федор Коновалов. - По своей практике могу сказать, что не помню дел, когда в похожих ситуациях присуждали бы больше пяти с половиной лет.

Опыт у юриста в этой сфере обширный. Он некоторое время работал следователем и успел «засветиться» в другом громком процессе. В 2012-2013 годах, когда весь город обсуждал ДТП у бывшего кинотеатра «Октябрь», Коновалов расследовал это дело.